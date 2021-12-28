Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке

В кадре Бекхэм стоял на цыпочках, чтобы сравняться ростом с сыном Бруклином Фото: davidbeckham / Instagram

В публикации отмечается, что 46-летний футболист позировал вместе с женой, британским дизайнером Викторией и детьми: 16-летним Крузом, 19-летним Ромео, 22-летним Бруклином и 10-летней Харпер. В кадре заметно, как Бекхэм встал на цыпочки, чтобы сравняться ростом с сыном Ромео.

Подписчиков развеселила поза Бекхэма на фото, о чем они сообщили ему в комментариях.

"Кончики пальцев, ха-ха", – написал dr.colbyterry.

"Люблю семейное фото и кончики пальцев. Ура!" – прокомментировала onhudson3327.

"Ты стоишь на цыпочках, но твой сын все равно выше. С Рождеством", – отреагировала miss_melika90.

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