  "Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео

Тринчер: "Який ти козак" – наша совместная работа с Positiff, которой я честно горжусь Фото: annatrincher_official / Instagram

"Який ти козак" – наша совместная работа с Positiff, которой я честно горжусь. Песня о силе казачьего рода, которая должна придавать всем украинцам уверенности в собственных силах, еще большую веру в победу и несокрушимый боевой дух", – прокомментировала премьеру Тринчер в описании ролика.

Певица отметила, что клип снят для повышения настроения ее поклонников.

"Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть как шутку и решить ее с гордо поднятой головой", – написала она.

В ролике исполнители танцуют в окружении балета.

Тринчер предстала в нескольких образах, в том числе со светлыми волосами. Также она засветила ягодицы в черных трусах.