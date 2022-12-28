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28 декабря, 2022
 
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"Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео

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Тринчер: "Який ти козак" наша совместная работа с Positiff, которой я честно горжусь
Тринчер: "Який ти козак" – наша совместная работа с Positiff, которой я честно горжусь
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер на своем YouTube-канале 28 декабря презентовала клип на песню "Який ти козак". Трек она записала вместе с участником украинской группы Mozgi Позитивом (Pozitiff), экс-участником дуэта "Время и стекло".

"Який ти козак" – наша совместная работа с Positiff, которой я честно горжусь. Песня о силе казачьего рода, которая должна придавать всем украинцам уверенности в собственных силах, еще большую веру в победу и несокрушимый боевой дух", – прокомментировала премьеру Тринчер в описании ролика.

Певица отметила, что клип снят для повышения настроения ее поклонников.

"Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть как шутку и решить ее с гордо поднятой головой", – написала она.

В ролике исполнители танцуют в окружении балета. 

Тринчер предстала в нескольких образах, в том числе со светлыми волосами. Также она засветила ягодицы в черных трусах.

видео

Видео: Анна Тринчер / YouTube
Теги: видео, клип, Время и Стекло, Анна Тринчер, певица, Позитив, ягодицы, премьера
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