Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 27 ноября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в кругу своей семьи – мужа-режиссера Пола Андерсона и троих дочерей.
Семья позирует в кадре за столом, на котором стоит запеченная индейка.
"Любой повод для празднования во время изоляции – это здорово, и это было так замечательно с моей карантинной семьей", – написала она.
Актриса отметила, что старшая дочь, выбирая наряд для праздника, "совершила набег на ее гардероб".
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День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября.