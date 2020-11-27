Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения

Американская актриса Милла Йовович поделилась семейным фото, которое было сделано в День благодарения за праздничным столом.

Йовович в феврале 2020 года в третий раз стала мамой Фото: millajovovich / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 27 ноября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в кругу своей семьи – мужа-режиссера Пола Андерсона и троих дочерей.

Семья позирует в кадре за столом, на котором стоит запеченная индейка.

"Любой повод для празднования во время изоляции – это здорово, и это было так замечательно с моей карантинной семьей", – написала она.

Актриса отметила, что старшая дочь, выбирая наряд для праздника, "совершила набег на ее гардероб".

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День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября.