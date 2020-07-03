  "За тобой". Assol выпустила новую песню. Аудио

Украинская певица Assol на своем YouTube-канале презентовала трек "За тобой". Композицию сопроводили черно-белым фото исполнительницы с распущенными волосами. "Я за тобой, за тобой, мне без тебя сложно. Ведь ты же мой кислород, я не могу не дышать", – поется в песне. Заниматься вокалом Assol (Катя Гуменюк) начала в три года. В возрасте 10 лет она участвовала в концерте "Песня года 2004". В 2012 году она принимала участие в шоу "X-фактор" на СТБ, в 2016 году приняла участие в шестом сезоне талант-шоу "Голос країни" на "1+1". В 2020-м участвовала в украинском нацотборе на "Евровидение 2020" с песней Save It, но не прошла в финал.
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