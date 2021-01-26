Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение

Заразившаяся коронавирусом советская и российская актриса Алиса Фрейндлих с конца декабря находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Фрейндлих в лечебном отделении будет продолжать получать кислородную поддержку Фото: bdt.spb.ru

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих, которая в конце декабря была госпитализирована с COVID-19, переведена из реанимации в лечебное отделение. Об этом 26 января в комментарии РИА Новости рассказали представители Большого драматического театра имени Товстоногова.

Сообщается, что актриса будет продолжать выполнять курс лечебной физкультуры, получать кислородную поддержку и придерживаться назначенной медиками терапии.

Отмечается, что все это время актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке

28 декабря 2020 года стало известно, что с 25 декабря заразившаяся коронавирусом Фрейндлих находится в реанимации одной из санкт-петербургских больниц, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова отменены.

29 декабря медики озвучили оптимистичный прогноз относительно выздоровления актрисы, а ее состояние назвали стабильно тяжелым и таким, которое соответствует возрасту пациентки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 26 января количество заболевших превысило 3,7 млн человек, из которых 69,3 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.