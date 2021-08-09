"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность

"Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?" – прокомментировала пост Седоковой одна из подписчиц в соцсети Скриншот: annasedokova / Instagram

"Когда ты мать троих, но все еще не теряешь надежду быть секси. Смотреть до конца", – подписала видео 38-летняя певица и добавила: "Это, конечно, провал. Подожди семь секунд и увидишь".

После седьмой секунды в кадре появляются детские руки, которые держат игрушечные машинки. Седокова не сдерживает смеха, но все равно продолжает свой танец.

За несколько часов видео артистки посмотрели почти 40 тыс. раз. Часть подписчиков обратили внимание не столько на смешной момент в видео, сколько на изменившуюся внешность Седоковой.

"Вы уже пересекси. Остановитесь", – попросила akulina_63.

"Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?" – удивилась kotlyarukasya.

"На Майкла Джексона похожа", – заметил sergey_aleksandrovich_81.

"Была такая милая и очаровательная девушка, а сейчас надутая какая-то вся. Перебор пластики. Жаль что красивые женщины так себя уродуют", – прокомментировала matreshka50.

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