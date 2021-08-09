Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность

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"Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?" прокомментировала пост Седоковой одна из подписчиц в соцсети
"Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?" – прокомментировала пост Седоковой одна из подписчиц в соцсети
Скриншот: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая уже несколько лет строит свою карьеру в России, 8 августа загрузила в Instagram короткий ролик, на котором в золотистом бикини танцует под собственную песню "Привязана к тебе".

"Когда ты мать троих, но все еще не теряешь надежду быть секси. Смотреть до конца", – подписала видео 38-летняя певица и добавила: "Это, конечно, провал. Подожди семь секунд и увидишь".

После седьмой секунды в кадре появляются детские руки, которые держат игрушечные машинки. Седокова не сдерживает смеха, но все равно продолжает свой танец.

За несколько часов видео артистки посмотрели почти 40 тыс. раз. Часть подписчиков обратили внимание не столько на смешной момент в видео, сколько на изменившуюся внешность Седоковой.

"Вы уже пересекси. Остановитесь", – попросила akulina_63.

"Великолепная и красивая женщина, зачем столько пластики только?" – удивилась kotlyarukasya.

"На Майкла Джексона похожа", – заметил sergey_aleksandrovich_81.

"Была такая милая и очаровательная девушка, а сейчас надутая какая-то вся. Перебор пластики. Жаль что красивые женщины так себя уродуют", – прокомментировала matreshka50.

 

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока что нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: видео, Анна Седокова, певица, пластическая хирургия, танец
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