Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019 году Фото: Starhit.ru / Instagram

На фото она счастливо улыбается, демонстрируя подписчикам откровенное декольте и красивый загар.

"Сексуальное напряжение между мной и тем, на что я способна", – подписала Дарина снимок.

Многочисленные мужчины-подписчики фото одобрили.

"Прекрасные брови и щеки!" – написал пользователь bizwarrior.

"Ты выглядишь как та, которая способна на многое", – высказался mrmason1012.

Фото: darina.ervin / Instagram