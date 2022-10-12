Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало

На фото она счастливо улыбается, демонстрируя подписчикам откровенное декольте и красивый загар.
"Сексуальное напряжение между мной и тем, на что я способна", – подписала Дарина снимок.
Многочисленные мужчины-подписчики фото одобрили.
"Прекрасные брови и щеки!" – написал пользователь bizwarrior.
"Ты выглядишь как та, которая способна на многое", – высказался mrmason1012.
Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019 году. Ради новой избранницы продюсер оставил жену и двоих детей. Сейчас Цекало и Эрвин живут в Лос-Анджелесе. Бывший киевлянин Цекало ни разу не высказался в поддержку Украины после полномасштабного вторжения России.