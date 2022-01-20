  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой

"Возможен спонтанный "романтик" с женой? Ужин в ресторане Киева. Практикуете?" – спросила у боксера ведущая.
"У нас самый крутой "романтик" – это не рестораны. Потому что в рестораны приди – это минимум пять фотографий сделать. Самый крутой "романтик" – мы заказываем раков, пиво, вдвоем с Катериной включаем сериал и сидим на кухне и "рубим" раков", – рассказал Усик.
"А детей куда-то отдаете?" – уточнила Ефросинина.
"Не, они бегают", – признался боксер.
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Вместе с женой Екатериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей: Кирилла (2013) и Михаила (2015). Александр и Екатерина Усик поженились в 2009 году, а спустя 10 лет обвенчались. По словам Усика, он всегда знал, что Екатерина будет его женой. Пара знакома еще со школы – когда начинались их отношения, Усику было 15 лет, а его нынешней жене – 13.