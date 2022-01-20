  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой

Александр и Катерина Усик познакомились в школьные годы, когда ему было 15 лет, а ей – 13 Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

"Возможен спонтанный "романтик" с женой? Ужин в ресторане Киева. Практикуете?" – спросила у боксера ведущая.

"У нас самый крутой "романтик" – это не рестораны. Потому что в рестораны приди – это минимум пять фотографий сделать. Самый крутой "романтик" – мы заказываем раков, пиво, вдвоем с Катериной включаем сериал и сидим на кухне и "рубим" раков", – рассказал Усик.

"А детей куда-то отдаете?" – уточнила Ефросинина.

"Не, они бегают", – признался боксер.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube