  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание

"Катерина сказала: "Если через пять лет я буду смотреть на тебя и желать тебя, тогда мы с тобой повенчаемся", – рассказал он. – Мы поехали венчаться – никто не знал. Присутствовали духовный наставник, я, Катя и мой друг с женой. Короны никто не держал, нам надели. Все – мы муж и жена перед Господом".
По словам Усика, его жена – "достаточно духовный человек", но он не заставляет ее посещать вместе с ним службы в церкви.
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Вместе с женой Катериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей, Кирилла (2013) и Михаила (2015). Они поженились в 2009 году, а знакомы были еще со школы. По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой.
Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр, и говорил, что аннексированный Россией Крым – "божий".