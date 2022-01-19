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19 января, 2022
 
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"Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание

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По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой
По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой
Фото: alena.sergeevaa / Instagram

Украинский боксер Александр Усик в интервью, которое 18 января вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой, рассказал, что что они с женой Катериной повенчались только полтора года назад, спустя 10 лет семейной жизни.

"Катерина сказала: "Если через пять лет я буду смотреть на тебя и желать тебя, тогда мы с тобой повенчаемся", – рассказал он. – Мы поехали венчаться – никто не знал. Присутствовали духовный наставник, я, Катя и мой друг с женой. Короны никто не держал, нам надели. Все – мы муж и жена перед Господом".

По словам Усика, его жена – "достаточно духовный человек", но он не заставляет ее посещать вместе с ним службы в церкви.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Вместе с женой Катериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей, Кирилла (2013) и Михаила (2015). Они поженились в 2009 году, а знакомы были еще со школы. По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой

Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр, и говорил, что аннексированный Россией Крым – "божий".

Теги: бокс, церковь, Александр Усик, венчание, семья
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