  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание

По словам Усика, он всегда знал, что Катерина будет его женой Фото: alena.sergeevaa / Instagram

"Катерина сказала: "Если через пять лет я буду смотреть на тебя и желать тебя, тогда мы с тобой повенчаемся", – рассказал он. – Мы поехали венчаться – никто не знал. Присутствовали духовный наставник, я, Катя и мой друг с женой. Короны никто не держал, нам надели. Все – мы муж и жена перед Господом".

По словам Усика, его жена – "достаточно духовный человек", но он не заставляет ее посещать вместе с ним службы в церкви.

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