  Усик: У нас с Катериной не было ничего до первого курса. Это и взяло меня, что она неприступная

Пара была знакома и состояла в отношениях еще со школы.

"У нас с Катериной не было ничего до ее первого курса. Она уже училась и у нас ничего не было. Это и взяло меня, что она неприступная. Для меня, наверное, не был первоначальным секс. С ней было интересно, она веселая, добрая, энергичная. Не знаю, откуда это у меня взялось, но я ей сразу сказал: "Ты будешь моей женой". И вот так это переросло, что так и есть", – рассказал он.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube