  Усик: У нас с Катериной не было ничего до первого курса. Это и взяло меня, что она неприступная

Пара была знакома и состояла в отношениях еще со школы.
"У нас с Катериной не было ничего до ее первого курса. Она уже училась и у нас ничего не было. Это и взяло меня, что она неприступная. Для меня, наверное, не был первоначальным секс. С ней было интересно, она веселая, добрая, энергичная. Не знаю, откуда это у меня взялось, но я ей сразу сказал: "Ты будешь моей женой". И вот так это переросло, что так и есть", – рассказал он.
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Вместе с женой Катериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей, Кирилла (2013) и Михаила (2015). Они поженились в 2009 году.