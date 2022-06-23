  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео

На своей странице в Instagram Чемеров написал, что это первая песня в его репертуаре, слова которой написал не он. В роли автора текста выступил музыкант и саунд-продюсер Александр Филоненко.
Чемеров также отметил уникальность клипа, подчеркнув, что "никто раньше не снимал клип, используя только тепловизор".
"Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности", – написал Чемеров.
Издание "Слух" пишет, что тепловизор музыкант одолжил у полка "Азов" и несколько дней снимал людей на улицах Львова.
Чемеров родился в 1981 году в Чернигове в семье политика и стюардессы. В 1998 году основал группу "Димна суміш". В марте 2012 года артист переехал из Украины в США. В январе 2015 года основал в Лос-Анджелесе рок-группу The Gitas.
Писал песни для украинского артиста Ивана Дорна, российского артиста украинского происхождения Артура Пирожкова, российской певицы Валерии Козловой.