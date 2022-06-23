  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео

Чемеров: Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности Фото: sashachemerov / Instagram

На своей странице в Instagram Чемеров написал, что это первая песня в его репертуаре, слова которой написал не он. В роли автора текста выступил музыкант и саунд-продюсер Александр Филоненко.

Чемеров также отметил уникальность клипа, подчеркнув, что "никто раньше не снимал клип, используя только тепловизор".

"Картинка точно передает настроение песни, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности", – написал Чемеров.

Издание "Слух" пишет, что тепловизор музыкант одолжил у полка "Азов" и несколько дней снимал людей на улицах Львова.

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Видео: Sasha Chemerov / YouTube