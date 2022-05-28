  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне

По словам Чемерова, в последний раз он написал текст для Артура Пирожкова на русском языке за полгода до начала войны, а после 24 февраля отправлял ему сообщения с фото и видео происходящего в Украине.

"Я ему написал: "Ты в безопасном месте, потому что мы не в безопасном? Почему ты молчишь, почему ничего не говоришь?" Он мне не ответил", – заявил Чемеров.

Комментируя сотрудничество с Пирожковым, артист заявил, что не испытывает по этому поводу угрызений совести.

"Пирожков был самым популярным артистом в России. Он был, наверное, круче того самого [Филиппа] Киркорова. И мой вклад в это тоже, конечно, есть. Потому что песни, которые сделали его популярным, – это были песни, которые написал ему я, – подчеркнул Чемеров. – Совесть меня не грызет, потому что деньги, полученные от того, что я делал для него, пошли на то, чтобы я мог делать что-то другое. А что-то другое – это то, что я делаю как проект Саша Чемеров".

Он рассказал, что помогает пострадавшим от последствий российской агрессии, а также военным, которые противостоят российской агрессии на передовой.

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Видео: LAVRIN / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)