Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского

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Ярославский раскрыл секрет, как из бананов и овсянки приготовить вкусный десерт
Ярославский раскрыл секрет, как из бананов и овсянки приготовить вкусный десерт
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в своем Instagram поделился легким и быстрым рецептом "здорового" овсяного печенья.

"Приготовил себе такое "хелси-печенье", которое ем на завтрак перед спорт-залом. А для вас это еще может быть вкусной идеей для детей, которые не хотят есть овсянку", – написал он.

Ингредиенты: два банана, 70 г овсянки, 50 г 100% шоколада, 25 г какао-масла, орехи и сухофрукты на выбор.

Два банана (лучше брать после заморозки или перезрелые) размять вилкой, добавить овсянку, дать настояться 15–20 минут. Потом выложить смесь ложкой на пергамент так, чтобы всередине печенья были небольшие углубления. Выпекать при 180 ºС 15–20 минут.

Черный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке вместе с какао-маслом. Печенье достать из духовки и охладить. В углубления налить шоколадную смесь и положить орехи или сухофрукты.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: шоколад, бананы, МастерШеф, рецепт, Владимир Ярославский, овсянка
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