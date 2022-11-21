"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского

Ярославский раскрыл секрет, как из бананов и овсянки приготовить вкусный десерт Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

"Приготовил себе такое "хелси-печенье", которое ем на завтрак перед спорт-залом. А для вас это еще может быть вкусной идеей для детей, которые не хотят есть овсянку", – написал он.

Ингредиенты: два банана, 70 г овсянки, 50 г 100% шоколада, 25 г какао-масла, орехи и сухофрукты на выбор.

Два банана (лучше брать после заморозки или перезрелые) размять вилкой, добавить овсянку, дать настояться 15–20 минут. Потом выложить смесь ложкой на пергамент так, чтобы всередине печенья были небольшие углубления. Выпекать при 180 ºС 15–20 минут.

Черный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке вместе с какао-маслом. Печенье достать из духовки и охладить. В углубления налить шоколадную смесь и положить орехи или сухофрукты.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)