Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе

Саливанчук заявила, что только человек, любящий себя, способен дать настоящую любовь другому человеку.
"Отсутствие любви к себе приводит к невозможности получать удовольствие как на эмоциональном уровне, так и на физическом", – отметила она.
Саливанчук заявила, что нужно предоставлять себе необходимые внимание, заботу и поддержку, заниматься любимым делом и быть счастливым в личной жизни. Она добавила, что человек, который любит себя, имеет свободное время и хобби, следит за собой и умеет говорить "нет".
"Любящий себя человек не стесняется выражать благодарность себе", – заявила актриса.
Саливанчук выбрала черное платье, подчеркивающее фигуру, с вырезом под бюстом.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей.