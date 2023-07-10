Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе

Саливанчук: Любящий себя человек не стесняется выражать благодарность себе Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук заявила, что только человек, любящий себя, способен дать настоящую любовь другому человеку.

"Отсутствие любви к себе приводит к невозможности получать удовольствие как на эмоциональном уровне, так и на физическом", – отметила она.

Саливанчук заявила, что нужно предоставлять себе необходимые внимание, заботу и поддержку, заниматься любимым делом и быть счастливым в личной жизни. Она добавила, что человек, который любит себя, имеет свободное время и хобби, следит за собой и умеет говорить "нет".

"Любящий себя человек не стесняется выражать благодарность себе", – заявила актриса.

Саливанчук выбрала черное платье, подчеркивающее фигуру, с вырезом под бюстом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)