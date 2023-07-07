"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном

"Просто берегите друг друга", – написала она.
В ролике Мишина и ее сын запечатлены во время плавания в море на мини-яхте. Мишина снялась в розовом бикини. Она станцевала, стоя на коленях.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года актриса стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".
Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она уже выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.