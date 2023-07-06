"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак

Налчаджиоглу показал пейзажи Каппадокии.

Мурат сопроводил свой пост несколькими хештегами, в том числе "жизнь", "любовь", "семья".

Контекст:

В Турции Налчаджиоглу отдыхает с новой супругой, украинским визажистом Лилией Реус, падчерицей Александрой и дочерью Софией от проживающей в стране-агрессоре РФ украинской певицы Ани Лорак.

Налчаджиоглу женился на Реус 3 июня 2023 года после трех лет отношений.

Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. София в день рождения мачехи толкнула ее лицом в торт.