Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео

Реус и Налчаджиоглу узаконили отношения 3 июня 2023 года Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Налчаджиоглу в одном ролике показал свою новую жену, 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу (Реус), ее дочь Александру и свою дочь Софию от отношений с проживающей в стране-агрессоре России украинской певицей Ани Лорак.

Видео сняли в парке The Land of Legends в поселке Кадрие под Белеком в Турции.

"The Land of Legends. Легендарная ночь", – написал Налчаджиоглу.