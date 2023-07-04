Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео

Налчаджиоглу в одном ролике показал свою новую жену, 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу (Реус), ее дочь Александру и свою дочь Софию от отношений с проживающей в стране-агрессоре России украинской певицей Ани Лорак.
Видео сняли в парке The Land of Legends в поселке Кадрие под Белеком в Турции.
"The Land of Legends. Легендарная ночь", – написал Налчаджиоглу.
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Лилия Налчаджиоглу (Реус) – вторая супруга 46-летнего украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. После свадьбы жена бизнесмена сменила фамилию.
12-летняя дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак в середине июня прилетела к отцу в Турцию.
Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. София в день рождения мачехи толкнула ее лицом в торт.