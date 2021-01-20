  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене

Украинский актер Владимир Горянский заявил, что после женитьбы, из его жизни исчезли люди, которых он считал друзьями, но они ими не были.

Елена и Владимир Горянский тайно поженились в США в 2015 году Фото: Vladimir Goryansky / Facebook

Украинский актер Владимир Горянский в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube "Снежная лавина" рассказал, что новая жена Елена Горянская изменила его характер и жизнь.

"Это женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства. Мне жаль, что я не встретил раньше мою судьбу", – заявил он.

По словам Горянского, до встречи с женой его жизнь была "завалена мусором, который ничего не стоит".

"Хаос, который был, исчез из моей жизни. Если меня сравнить пять лет назад и сейчас, я другой", – подчеркнул он.

Актер признался, что после женитьбы также изменился и его круг друзей.

"Отпало много так называемых друзей. И я счастлив, что они отпали. Потому что это не были друзья", – подытожил он.

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Відео: Снежная лавина / YouTube

Горянский и Елена Фейса тайно поженились в 2015 году. Свадьба состоялась в США. Фейса стала третьей женой Горянского. До свадьбы с актером она занималась ресторанным бизнесом, а сейчас помогает супругу в его работе.

От предыдущего брака у Горянского есть дочь Мария, которая учится в лос-анджелеской киношколе.