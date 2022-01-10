"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей

Кошевой вместе с женой отдыхает за границей Фото: kvartal95official / Instagram

На заглавном фото пара позирует в белых нарядах в объятиях друг друга.

"Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались", – написала супруга Кошевого, не уточнив, где именно они проводят отпуск.

Этот снимок также был опубликован на странице проекта студии "Квартал 95".

"Наши невероятно красивые влюбленные Кошевые", – подписали фото администраторы страницы.

"Жизнь неожиданно удалась", – отреагировали в сети.

"Ого, Кошевой поправился. Счастья им", – написали подписчики.

"Красивая пара", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)