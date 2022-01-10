"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей

На заглавном фото пара позирует в белых нарядах в объятиях друг друга.
"Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались", – написала супруга Кошевого, не уточнив, где именно они проводят отпуск.
Этот снимок также был опубликован на странице проекта студии "Квартал 95".
"Наши невероятно красивые влюбленные Кошевые", – подписали фото администраторы страницы.
"Жизнь неожиданно удалась", – отреагировали в сети.
"Ого, Кошевой поправился. Счастья им", – написали подписчики.
"Красивая пара", – восхитились фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "Квартал 95". До 2019 года ее руководителем был нынешний президент Украины Владимир Зеленский
Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).