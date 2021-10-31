"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом

Парасюк: Эмоции переполняют уже второй день Фото: parasiuk87 / Instagram

"Эмоции переполняют уже второй день. Хочется на весь мир делиться своей радостью – я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное чувство! Жизнь стала еще ярче!" – написал он.

Экс-нардеп добавил, что у него родился сын.

"Боже, дай ума и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет добрым и сознательным человеком!" – отметил Парасюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Парасюк (@parasiuk87)