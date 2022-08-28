Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ

Концерт пройдет в концертном зале Bel Etage. Мероприятие начнется в 19.00.

"В этот вечер будет царить атмосфера уюта и ностальгии. Во время концерта будут звучать мои бессмертные хиты. Украинская культура, как и украинская армия, работает на общую победу. Часть средств будет перечислена на ВСУ. Жду вас", – пригласил на концерт поклонников Зибров.

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.