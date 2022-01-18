"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса

Актриса позировала в кадре в белой майке с декольте, демонстрируя голую грудь.

"Учусь у француженок принимать и любить себя", – написала актриса.

"Знойная женщина, мечта поэта", – отреагировали в сети.

"Ах, эти глаза", – восхитились поклонники.

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Контекст:

Жураковская служит в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

С 2012 года по 2015-й была ведущей проекта "Зважені та щасливі" на канале СТБ.

В фильмографии актрисы – около 100 фильмов и порядка 10 главных ролей.