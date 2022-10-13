Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства

Еще в апреле этого года звезда фильмов "День сурка" и "Охотники за привидениями" оказался в центре секс-скандала.

Тогда Мюррея обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из актрис фильма "Быть смертным", в котором в тот период снимался актер.

По информации, которую раскопали журналисты, Мюррей воспринял общение с молодой актрисой как флирт. Он повалил девушку на кровать и поцеловал через маску – на тот момент на площадке действовали "ковидные" ограничения. Позже актер попытался свести инцидент к шутке, но это не помогло. Из-за инцидента производство фильма было остановлено, пишет издание.

Теперь же стало известно, что Мюррей заплатил $100 тыс., чтобы урегулировать конфликт.