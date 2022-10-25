Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах

"Роулинг написала эти замечательные книги об обретении силы, о детях, которые начинают осознавать себя людьми. Эти произведения о том, как становиться более хорошими, сильными и нравственными людьми. Оскорбления в ее адрес просто отвратительны, это ужасно", – приводит слова актера издание.
Файнс утверждает, что писательница очень далека от ультраправого фашизма, в чем ее обвиняют трансгендеры и их защитники.
"Это просто женщина, которая говорит: "Я — женщина, и я чувствую себя женщиной, и я хочу иметь право заявлять о том, что я — женщина". И я понимаю, о чем она говорит, хотя я и мужчина", – цитирует Файнса сайт.
Роулинг активисты обвинили в трансфобии в 2020 году. Поводом для этого стало ее высказывание о трансгендерах.
В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют" и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии.
После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.
"Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транслюдей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", – написала она.