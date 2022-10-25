Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах

"Роулинг написала эти замечательные книги об обретении силы, о детях, которые начинают осознавать себя людьми. Эти произведения о том, как становиться более хорошими, сильными и нравственными людьми. Оскорбления в ее адрес просто отвратительны, это ужасно", – приводит слова актера издание.

Файнс утверждает, что писательница очень далека от ультраправого фашизма, в чем ее обвиняют трансгендеры и их защитники.

"Это просто женщина, которая говорит: "Я — женщина, и я чувствую себя женщиной, и я хочу иметь право заявлять о том, что я — женщина". И я понимаю, о чем она говорит, хотя я и мужчина", – цитирует Файнса сайт.