Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"

Это уже третий брак для Лины Хиди и первый для Марка Менчака Фото: taniabrownyoga / Instagram

Это уже третий брак для Хиди и первый для Марка Менчака.

Свадьба прошла в прошлый четверг в Италии и некоторые гости церемонии уже успели поделиться фото с праздника.

На невесте было простое белое платье с тонкими бретельками, прическу она украсила цветами.

Фото: taniabrownyoga / Instagram

На свадьбе гуляли только родственники и друзья жениха и невесты. Известно, что Хиди пригласила своих коллег по "Игре престолов" Питера Динклэйджа, Конлетта Хилла и Софи Тернер. Софи была вместе со своим мужем, популярным американским певцом Джо Джонасом.

Фото: taniabrownyoga / Instagram