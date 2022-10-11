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11 октября, 2022
 
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Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"

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Это уже третий брак для Лины Хиди и первый для Марка Менчака
Это уже третий брак для Лины Хиди и первый для Марка Менчака
Фото: taniabrownyoga / Instagram

48-летняя британская актриса Лина Хиди, прославившаяся ролью Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов" вышла замуж за 47-летнего американского актера Марка Менчака, которого зрители знают по сериалу "Озарк". Об этом 10 октября сообщило издание People.

Это уже третий брак для Хиди и первый для Марка Менчака.

Свадьба прошла в прошлый четверг в Италии и некоторые гости церемонии уже успели поделиться фото с праздника.

На невесте было простое белое платье с тонкими бретельками, прическу она украсила цветами.

Фото: taniabrownyoga / Instagram
Фото: taniabrownyoga / Instagram

На свадьбе гуляли только родственники и друзья жениха и невесты. Известно, что Хиди пригласила своих коллег по "Игре престолов" Питера Динклэйджа, Конлетта Хилла и Софи Тернер. Софи была вместе со своим мужем, популярным американским певцом Джо Джонасом.

Фото: taniabrownyoga / Instagram
Фото: taniabrownyoga / Instagram

Контекст:

Телесериал "Игра престолов" выходил на HBO с 2011-го по 2019 год. Заключительная (шестая) серия восьмого сезона сериала побила рекорд просмотров канала HBO, собрав в США 19,3 млн просмотров.

В 2019 году сериал получил 10 статуэток Creative Arts Emmy Awards. Также он собрал рекордное количество номинаций на премию "Эмми", став победителем в категории "Лучший драматический сериал", а актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, получил награду как лучший актер второго плана в сериале.

Теги: кино, шоу-бизнес, свадьба, Голливуд, Игра престолов, Лина Хиди, Питер Динклэйдж, Софи Тернер, Джо Джонас
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