Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"

Это уже третий брак для Хиди и первый для Марка Менчака.
Свадьба прошла в прошлый четверг в Италии и некоторые гости церемонии уже успели поделиться фото с праздника.
На невесте было простое белое платье с тонкими бретельками, прическу она украсила цветами.
На свадьбе гуляли только родственники и друзья жениха и невесты. Известно, что Хиди пригласила своих коллег по "Игре престолов" Питера Динклэйджа, Конлетта Хилла и Софи Тернер. Софи была вместе со своим мужем, популярным американским певцом Джо Джонасом.
Телесериал "Игра престолов" выходил на HBO с 2011-го по 2019 год. Заключительная (шестая) серия восьмого сезона сериала побила рекорд просмотров канала HBO, собрав в США 19,3 млн просмотров.
В 2019 году сериал получил 10 статуэток Creative Arts Emmy Awards. Также он собрал рекордное количество номинаций на премию "Эмми", став победителем в категории "Лучший драматический сериал", а актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, получил награду как лучший актер второго плана в сериале.