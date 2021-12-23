Звезда комедии "Один дома" арестован за то, что избил и пытался задушить свою девушку

Девину Рэтрею не понравилось, что его подруга бесплатно дала открытки с его автографом Фото: childstarsforalltime / Instagram

В публикации отмечается, что в начале декабря 44-летний актер в качестве приглашенного гостя посетил съезд фанатов OKC Pop Christmas Con в Оклахома-сити вместе со своей девушкой. Во время мероприятия они выпивали, а спор между парой начался из-за того, что подруга актера бесплатно дала двум женщинам открытки с автографом Рэтрея. Конфликт перерос в насилие, когда они вернулись в номер отеля.

Также известно, что Рэтрей пытался задушить свою подругу, а когда та попыталась вырваться и убежать, ударил ее рукой. Полицейские зафиксировали у девушки многочисленные травмы, включая ушиб на груди, синяки под глазами и разбитую губу.