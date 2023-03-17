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18 марта, 2023
 
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Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ

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Калкин отец двух сыновей
Калкин – отец двух сыновей
Фото: ЕРА

42-летний американский актер Маколей Калкин во второй раз стал отцом – его жена, американская актриса Бренда Сонг в конце декабря 2022 года родила сына. Об этом 17 марта сообщило издание US Weekly, не называя источников и подчеркивая эксклюзивность информации.

В публикации отмечается, что родители назвали ребенка Карсоном. Сами супруги пока что не комментировали пополнение в своей семье.

Контекст:

Калкин и Сонг состоят в отношениях с 2017 года. Весной 2021 года у Калкина и Сонг родился сын. Новорожденному дали имя Дакота в честь погибшей в 2008 году сестры Калкина.

В январе 2022 года Калкин сделал предложение Сонг. Известно, что свадьбу пара планирует сыграть в ближайшем будущем. 

Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине "Один дома". Также он снимался в фильмах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи", "Повелитель страниц".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, семья, Маколей Калкин
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