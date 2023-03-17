Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ

В публикации отмечается, что родители назвали ребенка Карсоном. Сами супруги пока что не комментировали пополнение в своей семье.

Контекст:

Калкин и Сонг состоят в отношениях с 2017 года. Весной 2021 года у Калкина и Сонг родился сын. Новорожденному дали имя Дакота в честь погибшей в 2008 году сестры Калкина.

В январе 2022 года Калкин сделал предложение Сонг. Известно, что свадьбу пара планирует сыграть в ближайшем будущем.

Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине "Один дома". Также он снимался в фильмах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи", "Повелитель страниц".