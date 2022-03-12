Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк создала футболки с желто-голубым сердцем. Деньги от их продажи актриса передаст Украине

Кларк: Сердце разрывается из-за страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине Фото: ЕРА

Актриса разместила в сети фото, на котором запечатлена со своим питомцем по кличке Тед в одинаковых футболках с изображением сердца в цветах украинского флага. На другом снимке Кларк позирует вместе с членами своего нового проекта – все они также одеты в футболки с принтом желто-голубого сердца.

Кларк предложила подписчикам купить эти футболки, отметив, что деньги от их продажи пойдут на помощь Украине.

Актриса также предложила поклонникам приобрести фотографии Киева, сделанные ее другом в 2018 году. Кроме этого, она обнародовала ссылки на благотворительные фонды, которые помогают Украине.

"Сердце разрывается из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине", – написала звезда.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke

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