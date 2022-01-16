Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку

Образ 45-летней актрисы дополнили красные рога, красные сапоги-чулки и красный хвост.

"Рада встрече с вами! Надеюсь, вы угадали, как меня зовут?" – написала она в публикации.

"Прекрасный демон", – прокомментировал фото пользователь artsdagrazii_personalizados.

"Ух", – написал kwredinals.

Контекст:

Джованна Антонелли родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Известность ей принесла роль Жади в телесериале "Клон", который показали более чем в 90 странах мира.

С 1998-го по 2001 год Антонелли была замужем за бразильским бизнесменом Рикарду Медина. На съемках сериала "Клон" у нее начался роман с коллегой – бразильским актером Мурилу Бенисиу. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, но отношения между актерами завершились.

В 2007 году Антонелли четыре месяца была замужем за американским бизнесменом итальянского происхождения Роберто Локашио.

С 2009 года актриса встречается с бразильским режиссером Леонарду Ногейра, с которым до сих пор не узаконила отношения. В 2010 году у пары родились две дочери – Антония и София.