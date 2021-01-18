Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", показала титановую пластину, которая стояла в ее ноге.

30-летняя звезда сериала "Поймать Кайдаша" украинская актриса Антонина Хижняк опубликовала в Instagram снимки, сделанные на больничной койке, а также рентген ноги и титановую пластину, которую извлекли медики.

"Вот такая история была у меня в ноге последние полгода. Все – теперь официально я больше не капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что. На самом деле это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, кроме как идти дальше и держаться, нет", – заявила она.

Актриса добавила, что ей предстоит реабилитация.

"Впереди пару дней на костылях", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антоніна Хижняк (Khyzhniak) (@tonya_actress)

Хижняк поломала ногу в начале августа 2020 года. Об этом она сообщала в Instagram.

"Мобильность ограничена, планы немного меняются, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрость духа. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь". Обидно, но не смертельно", – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антоніна Хижняк (Khyzhniak) (@tonya_actress)

Антонина Хижняк стала известна как актриса сериала "Поймать Кайдаша". Премьера проекта состоялась на канале СТБ в марте 2020 года. Хижняк исполнила одну из главных ролей – Мотри. Также она исполнила роль капитана Червоной в сериале СТБ "След".