Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери

Крис Пратт – супруг дочери американского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер разместил в сети первое фото новорожденной дочери, рассекретив ее имя.

Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер и ее муж, актер Крис Пратт назвали новорожденную дочь Лила Мария. Об этом 10 августа на своей странице в Instagram заявил отец ребенка, опубликовав фото, на котором запечатлена крошечная ручка в ладонях родителей.

"Рад сообщить о рождении нашей дочери Лилы Марии Шварценеггер Пратт. Мы никогда еще не были такими счастливыми! Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", – написал Пратт.

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за актера Криса Прэтта в июне 2019 года после двух лет отношений. Ранее Прэтт был женат на актрисе Анне Фэрис. У них есть сын Джек (2012). Пара рассталась в 2017 году.

О том, что Пратт и Шварценеггер стали родителями, 10 августа сообщило Entertainment Tonight со ссылкой на брата Кэтрин – 26-летнего Патрика Шварценеггера. Репортеры издания встретили его в одном из магазинов Санта-Барбары со свертком розового цвета для новорожденных.