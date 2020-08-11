Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери

Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер и ее муж, актер Крис Пратт назвали новорожденную дочь Лила Мария. Об этом 10 августа на своей странице в Instagram заявил отец ребенка, опубликовав фото, на котором запечатлена крошечная ручка в ладонях родителей.
"Рад сообщить о рождении нашей дочери Лилы Марии Шварценеггер Пратт. Мы никогда еще не были такими счастливыми! Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", – написал Пратт.
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We are beyond thrilled to announce the birth of our daughter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. We couldn’t be happier. Both mom and baby are doing great. We are extremely blessed. Love Katherine and Chris Psalm 126:3 The LORD has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 127:3-4 Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them! He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за актера Криса Прэтта в июне 2019 года после двух лет отношений. Ранее Прэтт был женат на актрисе Анне Фэрис. У них есть сын Джек (2012). Пара рассталась в 2017 году.
О том, что Пратт и Шварценеггер стали родителями, 10 августа сообщило Entertainment Tonight со ссылкой на брата Кэтрин – 26-летнего Патрика Шварценеггера. Репортеры издания встретили его в одном из магазинов Санта-Барбары со свертком розового цвета для новорожденных.