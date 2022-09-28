Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства

Брижит Бардо родилась в 1934 году в семье буржуа. Ее отец был богатым промышленником и очень заботился о своей репутации. Мать-домохозяйка строго воспитывала и Брижит, и младшую сестру Мижану. Ничто в детстве не предвещало, что в семье Бардо растет будущая звезда мирового масштаба. Брижит носила брекеты и имела легкое косоглазие. Единственной ее страстью был балет.

Но все изменилось, когда Брижит исполнилось 14.

Встреча с помощником режиссера Роже Вадимом, который был старше нее на шесть лет, кардинально повлияла на жизнь юной Брижит.

"Мне он показался необычайно красивым! Мне не было 15, и я не могла представить, что однажды он станет моим мужем. Я была таким застенчивым ребенком в школьной форме с накрахмаленным белым воротничком. Я не смела и представить, что он может в меня влюбиться", – цитирует слова актрисы французское издание Сelles-qui-osent.

Родители Брижит оказались против отношений их дочери с "этим шутом". В отчаянии она предприняла попытку самоубийства: засунула голову в духовку и включила газ. Спасли Брижит чудом: спектакль отменили – и родители раньше вернулись домой. После этого случая они сдались.

Свадьба Брижит Бардо и Роже Вадима состоялась в декабре 1952 года, вскоре после того, как невесте исполнилось 18. До рождения великой звезды осталось совсем немного.

В 1956 году на экраны вышла картина, снятая по сценарию Роже Вадима, "И Бог… создал женщину".

Фильм мгновенно сделал 22-летнюю Бардо, сыгравшую главную роль, мегазвездой мирового масштаба. И поставил точку в отношениях Брижит с мужем. На съемках у нее случился роман с актером Жаном-Луи Трентиньяном, который и завершил ее первый брак.

А популярность Брижит Бардо тем временем только росла. Женщины делали макияж и прически "под Бардо", режиссеры умоляли сняться в их картинах, папарацци не давали прохода.

Бурлила и личная жизнь звезды.

У нее были романы с самыми красивыми мужчинами того времени: с Джими Хендриксом, Уорреном Битти, Теренсом Стэмпом и Эдди Фишером, пишет Vanityfair.

А вот кто так и не смог покорить французскую красотку, так это "Агент 007" Шон Коннери.



На съемках фильма "Шалако" в 1968-м в Испании Шон Коннери за Бардо активно ухаживал, оставлял у ее номера каждое утро огромные букеты роз.

"Однажды вечером я пришла в номер и увидела его в моей постели – голого и в носках. Но я так и не поддалась его обаянию", – приводит слова актрисы Vanityfair.

"Некоторые даже утверждают, что она флиртовала с Мэрилин Монро. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Во всяком случае Бардо тоже любила женщин, если верить книге, посвященной ей Жинетт Винсендо", – продолжает издание.

Актриса активно и страстно искала настоящую любовь.

"Я несколько раз хотела умереть, потому что меня бросали мужчины. Это был своего рода мой кислород. Мне нужно жить под высоким напряжением любви, и я очень благодарна мужчинам, которые разделили со мной свою жизнь", – приводит слова актрисы Сelles-qui-osent.

Разочаровываясь в отношениях, Бардо еще дважды пыталась покончить с собой: пила таблетки, резала вены. По прошествии многих лет она поняла, для чего осталась.

Второй раз Бардо вышла замуж в 1959 году за актера Жака Шаррье. Ей пришлось это сделать, так как она была беременна. Ожидание ребенка превратилось для звезды в пытку. Она даже хотела сделать аборт, но врачи ей в этом отказали.

"Я чувствую себя заложницей, этот ребенок растет во мне, как опухоль", – цитирует ее слова Vanityfair.

Рожать Бардо пришлось дома в окружении жандармов. Папарацци так активно штурмовали ее особняк, что о поездке в роддом не могло быть и речи – машину с актрисой просто бы перевернули.

Со вторым мужем семейная жизнь тоже не сложилась. С Жаком Шаррье Бардо развелась и отдала сына Николя ему на воспитание.

Актерскую карьеру Брижит Бардо завершила в самом зените славы, в 38 лет. Это случилось 6 июня 1973 года.

Во время съемок фильма "Поучительная и веселая история Колино" актриса спасла козу, выкупив ее у местной жительницы, когда узнала, что животное утром зарежут в честь праздника. Этот случай стал поворотным в ее жизни: Бардо ушла из кино и посвятила себя защите животных.

"Я отдала свою молодость и красоту мужчинам, свою мудрость и опыт отдаю животным", – написала звезда в своей биографической книге, цитаты из которой приводит газета Le Parisien.

Сейчас звезда живет в Сен-Тропе в компании многочисленных кошек, собак, попугаев и черепах.

"В девять утра шесть собак прыгают на кровать, облизывают мое лицо, лают от радости, будят меня, как в "Белоснежке". Это волшебство!" – пишет в своей книге Бардо.

Вот уже 30 лет ее во всем поддерживает муж Бернар д'Ормаль. Как-то Бардо сказала, что он – ее последний муж, и до сих пор держит слово.

А несколько лет назад звезда наладила и отношения с единственным сыном. "Теперь он иногда привозит в гости к звездной бабушке двоих дочерей и одну внучку", – пишет издание Voichi.