Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь

Ей всего 21 год, а фотографии этой хрупкой девушки с короткой стрижкой уже облетели полмира. В модельном бизнесе Кристи уже шесть лет, но все заговорили о ней лишь год назад, тогда она открыла показ Prada. Выходить первой на подиум показа такого престижного бренда – все равно что выиграть "Оскар". Что же стало причиной такого успеха?



Кристи Пономарь было 15 лет, когда ее заметила на улице в Киеве директор модельного агентства и предложила попробовать свои силы на подиуме. Родные сначала отнеслись к этому скептически, но девушка их убедила и получила разрешение попробовать.

"Я всегда была очень спокойная, но делала только, то что хочется мне: если что-то решала, никто не мог меня переубедить", – приводит слова модели Vogue.ua.

Кристи родилась в Киеве.

"У меня самые обычные родители: мама работает на почте, папу я не знаю. У меня есть старший брат-повар и младший брат-программист", – в одном из своих первых интервью сайту Elle.ru рассказывала модель.

Ради работы модели Кристи через год после поступления пришлось бросить обучение в университете имени Бориса Гринченко, она тогда мечтала стать учительницей младших классов. Первая модельная командировка будущей звезды подиумов была в Китай и Японию.

До триумфального появления на показе Prada в 2021 году, Кристи исколесила полмира. Она работала со многими брендами, но прорыва в карьере все не было. Как-то раз в агентстве ее уговорили сделать короткую стрижку. И это буквально изменило жизнь украинки.

"Кастинг на Prada — большая удача. Я ходила к ним три года, на все-все кастинги. Но меня не выбирали. У меня тогда были длинные волосы. А недавно я сделала короткую стрижку, и после смены образа моему агентству сразу написали из Prada, что хотят видеть меня на эксклюзиве. Дизайнер Миучча Прада и креативный директор бренда Раф Симонс оказались очень добрыми и милыми. Рафу я понравилась сразу, и впоследствии две недели на мне отмеряли и дорабатывали всю коллекцию. Показ Prada меняет карьеру, особенно открытие шоу. После него все бренды хотят взять модель к себе", – рассказывала Кристи Elle.ru.

А после был показ Givenchy, на котором Кристи дефилировала с чокером-петлей на шее. Модные блогеры, включая скандальный блог diet_prada, – обвинили бренд в эстетизации суицида. А фотографии Кристи с аксессуаром облетели весь мир.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Diet Prada ™ (@diet_prada)



Теперь работу киевлянке предлагают лучшие модные дома, она выходит на один подиум с супермоделями.

"В прошлом году на показе Lanvin я познакомилась с Наоми Кэмпбэлл, а на показе Marc Jacobs — с Беллой Хадид. Топ-модели в жизни очень милые люди, не заносчивые. Конечно, мне посчастливилось общаться и с ведущими дизайнерами всемирно известных брендов", - рассказывала модель в интервью "Фактам".

Фото: MA "Intermodels" / Facebook

Чтобы стать звездой подиума, украинская модель много работала.

"Нужно много вкладывать в себя, чтобы хорошо выглядеть. Следить за здоровьем, кожей, волосами, зубами, правильно питаться. Надо быть готовой к тому, что тебя все время будут сравнивать с другими. Иногда о ваших недостатках вам скажут прямо в лицо. Нужно уметь это нормально воспринимать, а не загоняться и не комплексовать. К счастью, на меня это никогда не влияло, я с детства слушаю мнение только близких людей. Я знаю, что классная, и даже если вам что-то во мне не нравится, понравится другому", – рассказывала она Elle.ru.

При этом Кристи считает, что везение в ее профессии очень важно.

"За все эти годы я поняла одну вещь: в моделинге твоя карьера — дело случая. Для того, чтобы попасть даже на кастинг, надо пройти прекастинг, а по какому принципу туда отбирают и зовут моделей, вообще не ясно", – приводит слова модели издание.

Фото: MA "Intermodels" / Facebook



Пару лет назад модель завела блог в TikTok, который сделал ее еще популярнее.

"Я люблю общаться с подписчиками. Пишет много девочек, которые тоже хотят стать моделями, — я даю им советы.Объясняю людям, что не нужно иметь богатых родителей, не нужно никому платить, ни с кем спать, чтобы стать моделью. Ты можешь быть обычной девочкой из обычной семьи и жить в маленьком городе, но ты можешь стать моделью", – рассказывала Кристи изданию Blueprint.

Также Кристи в своем TikTok разрушает стереотипы о том, что моделей морят голодом.

"За годы работы я никогда не сталкивалась с тем, чтобы кто-то мне запрещал или не давал есть. Когда ты приезжаешь на показ, наоборот, за тобой все время бегают помощницы и спрашивают: "Хочешь поесть?" Они все очень переживают. Если ты снимаешься или у тебя показ поздно вечером, тебе дадут кофту, чтобы ты не мерзла, принесут чай. Сделают все, чтобы тебе было комфортно работать", – приводит слова модели издание.

Фото: MA "Intermodels" / Facebook



Кристи постоянно путешествует. Может прилететь из Парижа в Лондон утром, а вечером улететь на показ в Нью-Йорк. Тут нужна и дисциплина, и выдержка. Один показ Prada Кристи не забудет никогда.

"Шоу проходило в Милане 24 февраля. Рано утром мне позвонила мама и сказала, что началась война. Было страшно, непонятно, что делать, как я могу помочь родителям. Было очень сложно осознать происходящее. Я плохо помню сам показ. Перед тем, как выйти на подиум, меня отпаивали чаем, я выпила успокоительное, спросила визажиста, водостойкая ли тушь. Он ответил, что нет, и я поняла, что не могу позволить себе плакать. Взяла себя в руки и вышла на подиум. А когда показ закончился, переоделась буквально за минуту и выбежала в слезах к друзьям — хотелось быть рядом с теми, кто тебя понимает. За нас переживают сейчас люди во многих странах мира, поддерживают нас. И это очень важно. А спустя три дня после показа Prada я участвовала в шоу Saint Laurent, которое проходило в Париже. Это были самые непростые показы в моей жизни", – цитируют модель "Факты".

А в мае на войне погиб брат Кристи.

В своем TikTok она поделилась подробностями трагического события. У ее погибшего брата остался трехлетний сын.

"Спасибо тебе, мой герой. Твой сын будет гордиться тобою", – подписала видео модель.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Кристи собиралась вернуться домой, но родные ее уговорили остаться в Европе. Но и там она находит, как помочь Украине: собирает деньги для благотворительных фондов и ходит на митинги в защиту Украины.