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19 февраля, 2021
 
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21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео

Известный американский бренд подписал контракт с падчерицей вице-президента США Камалы Харрис 21-летней Эллой Эмхофф после ее появления на церемонии инаугурации мачехи в январе 2021 года.

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Эмхофф дочь от первого брака мужа Харрис
Эмхофф – дочь от первого брака мужа Харрис
Фото: ellaemhoff / Instagram

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис 21-летняя Элла Эмхофф дебютировала на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке, продемонстрировав три образа от американского бренда Proenza Schouler. Запись дефиле 18 февраля опубликована на YouTube-канале Fashion Feed

Презентация проходила без зрителей в New York’s Parrish Art Museum. 

ВИДЕО
Видео: ashion Feed / YouTube

На своей странице в Instagram Эмхофф опубликовала фото и видео, сделанные во время показа, поблагодарив бренд за сотрудничество.

Бренд Proenza Schouler был основан в 2004 году дизайнерами Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу.

Эмкофф подписала с ними контракт сразу после того, как 20 января появилась на инаугурации своей мачехи – вице-президента США Камалы Харрис в пальто от Miu Miu, отмечает CNN. 

Элла Эмхофф – дочь от первого брака супруга Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Они поженились в 2014 году спустя год после знакомства на свидании вслепую, которое устроил ее друг.

Теги: США, мода, Камала Харрис, Элла Эмхофф
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