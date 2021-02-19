  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео

Известный американский бренд подписал контракт с падчерицей вице-президента США Камалы Харрис 21-летней Эллой Эмхофф после ее появления на церемонии инаугурации мачехи в январе 2021 года.

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис 21-летняя Элла Эмхофф дебютировала на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке, продемонстрировав три образа от американского бренда Proenza Schouler. Запись дефиле 18 февраля опубликована на YouTube-канале Fashion Feed.

Презентация проходила без зрителей в New York’s Parrish Art Museum.

ВИДЕО

Видео: ashion Feed / YouTube

На своей странице в Instagram Эмхофф опубликовала фото и видео, сделанные во время показа, поблагодарив бренд за сотрудничество.

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Бренд Proenza Schouler был основан в 2004 году дизайнерами Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу.

Эмкофф подписала с ними контракт сразу после того, как 20 января появилась на инаугурации своей мачехи – вице-президента США Камалы Харрис в пальто от Miu Miu, отмечает CNN.

Элла Эмхофф – дочь от первого брака супруга Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Они поженились в 2014 году спустя год после знакомства на свидании вслепую, которое устроил ее друг.