  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке

Мишель и Барак Обама счастливы в браке уже 30 лет Фото: barackobama / Instagram

Мишель Лавон Робинсон было 25 лет, когда она познакомилась с 28-летним Бараком Хусейном Обамой-вторым. Тогда она работала в юридической фирме в Чикаго и ее назначили наставницей нового сотрудника.

"Я училась в Гарварде, он учился в Гарварде, и фирма подумала: "О, мы соединим этих двух людей", — рассказывала Мишель в интервью телеканалу ABC News.

Худой и неловкий – ей он не понравился с первого взгляда.

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А вот Мишель Бараку приглянулась. Через месяц после знакомства он пригласил свою наставницу на свидание.

"Я подумала: "Ни за что. Этому не бывать". Тем более что я в то время была очень сосредоточена на работе", – приводит слова Мишель Обамы ABC News.

Несколько недель Барак атаковал Мишель цветами, записками и конфетами. Но пойти на свидание с ним она согласилась после того, как увидела выступление Обамы перед чернокожей молодежью в церкви, он тогда работал общественным организатором в неблагополучных районах Чикаго.

"Передо мной был вспыльчивый, решительный и харизматичный общественный деятель", – цитирует миссис Обаму издание Essence.



Первое свидание прошло традиционно: выставка искусства, кино, а потом в кафе на мороженое. Экс-президент США до сих пор помнит тот день до мелочей.

"Я угостил ее лучшим мороженым, а потом поцеловал ее и почувствовал вкус шоколада", – рассказывал он в интервью Опре Уинфри.

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Видео: Gar med / Youtube

Спустя годы местные жители установили памятный камень в честь первого свидания Мишель и Барака.

Фото:atlasobscura.com

Предложение Обама сделал через два года в ресторане во время романтического ужина. Год спустя влюбленные поженились.

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Однако скоро оба об этом пожалели.

В 1998 году у супругов родилась дочь Малия. В биографической книге "Становление" Мишель рассказала, что до рождения Малии у нее было несколько выкидышей и она даже прошла курс ЭКО.

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С рождением дочери начались и первые проблемы в браке. Когда Мишель ушла в декрет, выяснилось, что заработка Барака недостаточно.

"Мы были очень бедны, ну просто как церковные мыши", – приводит слова Мишель ресурс Indiasait.

В 2001 году у супругов родилась вторая девочка – Наташа, и Мишель была уже готова уйти от мужа, не способного прокормить семью и помешанного на общественной деятельности.

От развода их спасла болезнь младшей дочери.

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Трехмесячная Наташа попала в больницу с менингитом и трое суток была на грани смерти. Это тяжелое испытание Барак и Мишель перенесли вместе, забыв все ссоры, пишет издание "Караван історій".

С того момента Барак начал уделять семье больше времени, а Мишель стала членом его команды. И именно супруга уговорила Барака участвовать в президентских выборах.

На инаугурации 44-й президент США умилил многих неожиданным признанием.

"Я не был бы здесь сегодня, если бы меня не поддерживала моя верная подруга, хранительница домашнего очага, любовь всей моей жизни – первая леди США Мишель Обама", – сказал он.

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Видео: The Obama White House / Youtube

"За два президентских срока супруги пережили многое. Ходили слухи, что Мишель якобы постоянно вмешивалась в политику. По информации американских СМИ, ссылающихся на источники в Белом доме, первая леди США составила список звезд, которым вход в Белый дом был воспрещен. В него попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Керри Вашингтон", – пишет портал Point.

Американцы полюбили первую пару за искренность чувств. Президент не стеснялся взять жену за руку на людях и признаться в любви.

"Моя жена не только отличная первая леди, она моя скала, без нее я не могу обойтись ни одного дня", – заявил как-то в интервью Барак Обама.

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Видео: OWN / Youtube

Сегодня супруги живут так, как мечтали когда-то. Много путешествуют, устраивают романтические ужины, общаются с дочерьми, пишут книги. Барак Обама дает публичные выступления.

"В день свадьбы перед алтарем Барак сказал мне: "Богатства не обещаю, только интересную жизнь. И так и случилось", – написала в своей книге Мишель Обама.

30-летие совместной жизни супруги встретили на берегу океана и тепло поздравили друг друга в соцсетях.

"Мишель, спустя 30 лет я не понимаю, почему ты выглядишь точно так же, а я нет. Я знаю, что в тот день выиграл в лотерею и что лучшей спутницы жизни я и пожелать не могу. С годовщиной, милая!" – написал экс-президент у себя в Instagram.