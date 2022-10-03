  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке

Мишель Лавон Робинсон было 25 лет, когда она познакомилась с 28-летним Бараком Хусейном Обамой-вторым. Тогда она работала в юридической фирме в Чикаго и ее назначили наставницей нового сотрудника.
"Я училась в Гарварде, он учился в Гарварде, и фирма подумала: "О, мы соединим этих двух людей", — рассказывала Мишель в интервью телеканалу ABC News.
Худой и неловкий – ей он не понравился с первого взгляда.
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А вот Мишель Бараку приглянулась. Через месяц после знакомства он пригласил свою наставницу на свидание.
"Я подумала: "Ни за что. Этому не бывать". Тем более что я в то время была очень сосредоточена на работе", – приводит слова Мишель Обамы ABC News.
Несколько недель Барак атаковал Мишель цветами, записками и конфетами. Но пойти на свидание с ним она согласилась после того, как увидела выступление Обамы перед чернокожей молодежью в церкви, он тогда работал общественным организатором в неблагополучных районах Чикаго.
"Передо мной был вспыльчивый, решительный и харизматичный общественный деятель", – цитирует миссис Обаму издание Essence.
Первое свидание прошло традиционно: выставка искусства, кино, а потом в кафе на мороженое. Экс-президент США до сих пор помнит тот день до мелочей.
"Я угостил ее лучшим мороженым, а потом поцеловал ее и почувствовал вкус шоколада", – рассказывал он в интервью Опре Уинфри.
Спустя годы местные жители установили памятный камень в честь первого свидания Мишель и Барака.
Предложение Обама сделал через два года в ресторане во время романтического ужина. Год спустя влюбленные поженились.
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Однако скоро оба об этом пожалели.
В 1998 году у супругов родилась дочь Малия. В биографической книге "Становление" Мишель рассказала, что до рождения Малии у нее было несколько выкидышей и она даже прошла курс ЭКО.
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С рождением дочери начались и первые проблемы в браке. Когда Мишель ушла в декрет, выяснилось, что заработка Барака недостаточно.
"Мы были очень бедны, ну просто как церковные мыши", – приводит слова Мишель ресурс Indiasait.
В 2001 году у супругов родилась вторая девочка – Наташа, и Мишель была уже готова уйти от мужа, не способного прокормить семью и помешанного на общественной деятельности.
От развода их спасла болезнь младшей дочери.
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Трехмесячная Наташа попала в больницу с менингитом и трое суток была на грани смерти. Это тяжелое испытание Барак и Мишель перенесли вместе, забыв все ссоры, пишет издание "Караван історій".
С того момента Барак начал уделять семье больше времени, а Мишель стала членом его команды. И именно супруга уговорила Барака участвовать в президентских выборах.
На инаугурации 44-й президент США умилил многих неожиданным признанием.
"Я не был бы здесь сегодня, если бы меня не поддерживала моя верная подруга, хранительница домашнего очага, любовь всей моей жизни – первая леди США Мишель Обама", – сказал он.
"За два президентских срока супруги пережили многое. Ходили слухи, что Мишель якобы постоянно вмешивалась в политику. По информации американских СМИ, ссылающихся на источники в Белом доме, первая леди США составила список звезд, которым вход в Белый дом был воспрещен. В него попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Керри Вашингтон", – пишет портал Point.
Американцы полюбили первую пару за искренность чувств. Президент не стеснялся взять жену за руку на людях и признаться в любви.
"Моя жена не только отличная первая леди, она моя скала, без нее я не могу обойтись ни одного дня", – заявил как-то в интервью Барак Обама.
Сегодня супруги живут так, как мечтали когда-то. Много путешествуют, устраивают романтические ужины, общаются с дочерьми, пишут книги. Барак Обама дает публичные выступления.
"В день свадьбы перед алтарем Барак сказал мне: "Богатства не обещаю, только интересную жизнь. И так и случилось", – написала в своей книге Мишель Обама.
30-летие совместной жизни супруги встретили на берегу океана и тепло поздравили друг друга в соцсетях.
"Мишель, спустя 30 лет я не понимаю, почему ты выглядишь точно так же, а я нет. Я знаю, что в тот день выиграл в лотерею и что лучшей спутницы жизни я и пожелать не могу. С годовщиной, милая!" – написал экс-президент у себя в Instagram.
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