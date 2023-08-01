Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой

Продукты для теста
- 250 г муки;
- 70 г сливочного масла;
- 30 г сахара;
- 0,5 ч. л разрыхлителя;
- 60 г сметаны;
- одно яйцо;
- щепотка соли.
Для начинки
- голубика по вкусу;
- 150 г кисломолочного творога с жирностью 9%;
- 30 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- цедра лимона по желанию;
- один яичный белок;
- 30 г сметаны;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала.
Для смазывания
Приготовление теста
- Смешайте муку, соль, сахар и разрыхлитель.
- Добавьте натертое холодное сливочное масло.
- Перетрите все в крошку и добавьте яйцо.
- Перемешайте все сперва ложкой, затем руками.
- Соберите тесто в шарик, не вымешивая.
- Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник.
Приготовление начинки и сочников
- Кисломолочный сыр смешайте с сахаром, цедрой лимона, крахмалом, яичным белком и сметаной.
- Добавьте голубику и перемешайте.
- Рабочую поверхность посыпьте мукой, раскатайте тесто и вырежьте кружочки диаметром около 12 см.
- На одну половину кружочка выложите начинку, а другой половиной прикройте.
- Смажьте сочники яичным желтком.
- Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке около 20 минут.
- Готовые сочники по желанию посыпьте сахарной пудрой.
"Спасибо за рецепт. Готовила на завтрак. Очень вкусные", – отреагировали в сети.
"Какая красота и вкуснота", – оценили рецепт подписчики блогера.