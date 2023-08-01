Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Рецепты

Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сочники нужно выпекать в разогретой до 200 &deg;С духовке около 20 минут
Сочники нужно выпекать в разогретой до 200 °С духовке около 20 минут
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога nastya_yizha разместила видео, в котором показала, как приготовить творожные сочники с голубикой.

Продукты для теста

  • 250 г муки; 
  • 70 г сливочного масла; 
  • 30 г сахара; 
  • 0,5 ч. л разрыхлителя; 
  • 60 г сметаны; 
  • одно яйцо; 
  • щепотка соли.


Для начинки

  • голубика по вкусу;
  • 150 г кисломолочного творога с жирностью 9%; 
  • 30 г сахара; 
  • 10 г ванильного сахара; 
  • цедра лимона по желанию; 
  • один яичный белок; 
  • 30 г сметаны; 
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала.


Для смазывания 

  • один яичный желток.

Приготовление теста

  1. Смешайте муку, соль, сахар и разрыхлитель. 
  2. Добавьте натертое холодное сливочное масло. 
  3. Перетрите все в крошку и добавьте яйцо. 
  4. Перемешайте все сперва ложкой, затем руками. 
  5. Соберите тесто в шарик, не вымешивая. 
  6. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник.

Приготовление начинки и сочников

  1. Кисломолочный сыр смешайте с сахаром, цедрой лимона, крахмалом, яичным белком и сметаной.
  2. Добавьте голубику и перемешайте. 
  3. Рабочую поверхность посыпьте мукой, раскатайте тесто и вырежьте кружочки диаметром около 12 см. 
  4. На одну половину кружочка выложите начинку, а другой половиной прикройте. 
  5. Смажьте сочники яичным желтком. 
  6. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке около 20 минут. 
  7. Готовые сочники по желанию посыпьте сахарной пудрой.

"Спасибо за рецепт. Готовила на завтрак. Очень вкусные",  отреагировали в сети.

"Какая красота и вкуснота", – оценили рецепт подписчики блогера.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: голубика, рецепт
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