Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой

Сочники нужно выпекать в разогретой до 200 °С духовке около 20 минут Фото: depositphotos.com

Продукты для теста

250 г муки;

70 г сливочного масла;

30 г сахара;

0,5 ч. л разрыхлителя;

60 г сметаны;

одно яйцо;

щепотка соли.



Для начинки

голубика по вкусу;

150 г кисломолочного творога с жирностью 9%;

30 г сахара;

10 г ванильного сахара;

цедра лимона по желанию;

один яичный белок;

30 г сметаны;

1 ст. л. кукурузного крахмала.



Для смазывания

один яичный желток.

Приготовление теста

Смешайте муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте натертое холодное сливочное масло. Перетрите все в крошку и добавьте яйцо. Перемешайте все сперва ложкой, затем руками. Соберите тесто в шарик, не вымешивая. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник.

Приготовление начинки и сочников

Кисломолочный сыр смешайте с сахаром, цедрой лимона, крахмалом, яичным белком и сметаной. Добавьте голубику и перемешайте. Рабочую поверхность посыпьте мукой, раскатайте тесто и вырежьте кружочки диаметром около 12 см. На одну половину кружочка выложите начинку, а другой половиной прикройте. Смажьте сочники яичным желтком. Выпекайте в разогретой до 200 ° С духовке около 20 минут. Готовые сочники по желанию посыпьте сахарной пудрой.

"Спасибо за рецепт. Готовила на завтрак. Очень вкусные", – отреагировали в сети.

"Какая красота и вкуснота", – оценили рецепт подписчики блогера.