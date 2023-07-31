Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок

"Подходит для сладких и соленых начинок. Готовится быстро и легко. Лепить из этого теста одно удовольствие", – заверила блогер.
Продукты
Приготовление
Смешайте все ингредиенты и вымешивайте тесто около пяти минут, не подсыпая больше муку. Вареники из этого теста можно варить в воде или готовить на пару.
По словам блогера, в качестве начинки можно использовать красную смородину, чернику, вишню, клубнику, добавляя в каждый вареник немного сахара. Также для начинки подойдет картофель с зеленью, картофель с грибами, печень с луком.
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