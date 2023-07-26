По словам эксперта, приготовить стеклянную лапшу можно за 10 минут двумя способами – сварить или запарить.

Как сварить

Вскипятите 1 л воды, добавьте 200 г фунчозы и варите на среднем огне пять минут, не накрывая крышкой.

Как запарить

ткиньте на дуршлаг и подождите, чтобы жидкость полностью стекла.

О ткиньте на дуршлаг и подождите, чтобы жидкость полностью стекла.

В глубокую миску переложите 200 г фунчозы и залейте 1 л кипятка. Оставьте на шесть-восемь минут под крышкой.

В глубокую миску переложите 200 г фунчозы и залейте 1 л кипятка. Оставьте на шесть-восемь минут под крышкой.

Контекст:

Фунчозу изготовляют из крахмала бобовых культур. Часто для производства фунчозы используют сразу несколько видов крахмала разных бобовых, реже с добавлением обычного картофельного крахмала или крахмала сладкого картофеля.

В составе настоящей фунчозы не должно быть кукурузного крахмала.

По словам Клопотенко, многие путают фунчозу с рисовой лапшой, но это принципиально разные продукты.

Фунчоза не содержит глютена, поэтому подходит людям, страдающим его непереносимостью или целиакией. Стеклянная лапша достаточно калорийна – в 100 г сухого продукта содержится около 351 калории и 86 г углеводов, но количество жира при этом равно нулю, что делает фунчозу отличным выбором для людей, придерживающихся диетического питания. Также в ней низкое содержание холестерина и натрия.