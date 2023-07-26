Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Рецепты

Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут

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Фунчозу изготовляют из крахмала бобовых культур
Фунчозу изготовляют из крахмала бобовых культур
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить так называемую стеклянную лапшу – фунчозу.

По словам эксперта, приготовить стеклянную лапшу можно за 10 минут двумя способами – сварить или запарить.

Как сварить

  1. Вскипятите 1 л воды, добавьте 200 г фунчозы и варите на среднем огне пять минут, не накрывая крышкой.
  2. Приготовьте глубокую миску с холодной водой. Откиньте фунчозу на дуршлаг, подождите, чтобы стекла жидкость, и переложите в миску. Оставьте на две минуты, чтобы остановить процесс приготовления. Затем снова откиньте на дуршлаг. 
  3. Даже если вы оставите отварную фунчозу на несколько дней в холодильнике, вы сможете легко разогреть ее на сковороде с небольшим количеством воды и масла.

Как запарить

  1. В глубокую миску переложите 200 г фунчозы и залейте 1 л кипятка. Оставьте на шесть-восемь минут под крышкой. 
  2. Откиньте на дуршлаг и подождите, чтобы жидкость полностью стекла.
Контекст:

Фунчозу изготовляют из крахмала бобовых культур. Часто для производства фунчозы используют сразу несколько видов крахмала разных бобовых, реже с добавлением обычного картофельного крахмала или крахмала сладкого картофеля.

В составе настоящей фунчозы не должно быть кукурузного крахмала. 

По словам Клопотенко, многие путают фунчозу с рисовой лапшой, но это принципиально разные продукты. 

Фунчоза не содержит глютена, поэтому подходит людям, страдающим его непереносимостью или целиакией. Стеклянная лапша достаточно калорийна – в 100 г сухого продукта содержится около 351 калории и 86 г углеводов, но количество жира при этом равно нулю, что делает фунчозу отличным выбором для людей, придерживающихся диетического питания. Также в ней низкое содержание холестерина и натрия. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, фунчоза
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