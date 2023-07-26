Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут

По словам эксперта, приготовить стеклянную лапшу можно за 10 минут двумя способами – сварить или запарить.
Как сварить
Как запарить
Фунчозу изготовляют из крахмала бобовых культур. Часто для производства фунчозы используют сразу несколько видов крахмала разных бобовых, реже с добавлением обычного картофельного крахмала или крахмала сладкого картофеля.
В составе настоящей фунчозы не должно быть кукурузного крахмала.
По словам Клопотенко, многие путают фунчозу с рисовой лапшой, но это принципиально разные продукты.
Фунчоза не содержит глютена, поэтому подходит людям, страдающим его непереносимостью или целиакией. Стеклянная лапша достаточно калорийна – в 100 г сухого продукта содержится около 351 калории и 86 г углеводов, но количество жира при этом равно нулю, что делает фунчозу отличным выбором для людей, придерживающихся диетического питания. Также в ней низкое содержание холестерина и натрия.