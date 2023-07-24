  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом

"Вы точно должны это попробовать! Ну очень вкусно! Да, немного занимает время, чтобы обжарить кабачки, но оно того стоит! Выходит пикантная, пряная, ароматная закуска. Один раз попробуете – будете готовить каждый год", – анонсировала блюдо блогер.

Продукты на четыре банки объемом 0,5 л

2 кг молодых кабачков;

три луковицы;

головка чеснока;

50 мл подсолнечного масла;

30 г приправы к шашлыку;

1 ч. л. молотого перца;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

50 мл уксуса.

Приготовление

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Переложите их в большую тарелку, залейте подсолнечным маслом и тщательно перемешайте. На разогретой сковороде обжарьте кабачки до золотистой корочки, выкладывая их в один слой. Дополнительно добавлять подсолнечное масло не нужно. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте лук и чеснок к кабачкам, сжимая руками, чтобы они пустили сок. Посолите, поперчите, добавьте приправу и уксус, перемешайте. Кабачки со специями нужно оставить на семь часов под прессом. В чистые банки выложите кабачки, неплотно закройте крышками и поставьте стерилизоваться. После закипания воды стерилизуйте кабачки 15 минут, затем герметически закройте крышки, переверните банки и оставьте остывать.





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