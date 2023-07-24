  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом

"Вы точно должны это попробовать! Ну очень вкусно! Да, немного занимает время, чтобы обжарить кабачки, но оно того стоит! Выходит пикантная, пряная, ароматная закуска. Один раз попробуете – будете готовить каждый год", – анонсировала блюдо блогер.
Продукты на четыре банки объемом 0,5 л
- 2 кг молодых кабачков;
- три луковицы;
- головка чеснока;
- 50 мл подсолнечного масла;
- 30 г приправы к шашлыку;
- 1 ч. л. молотого перца;
- 1 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 50 мл уксуса.
Приготовление
- Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Переложите их в большую тарелку, залейте подсолнечным маслом и тщательно перемешайте.
- На разогретой сковороде обжарьте кабачки до золотистой корочки, выкладывая их в один слой. Дополнительно добавлять подсолнечное масло не нужно.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами. Чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте лук и чеснок к кабачкам, сжимая руками, чтобы они пустили сок. Посолите, поперчите, добавьте приправу и уксус, перемешайте.
- Кабачки со специями нужно оставить на семь часов под прессом.
- В чистые банки выложите кабачки, неплотно закройте крышками и поставьте стерилизоваться.
- После закипания воды стерилизуйте кабачки 15 минут, затем герметически закройте крышки, переверните банки и оставьте остывать.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube