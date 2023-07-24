Как приготовить вкусную и ароматную вишневую наливку. Точные пропорции и пошаговый рецепт всего из пяти продуктов

Готовится наливка достаточно долго. Она должна настояться как минимум два месяца Фото: depositphotos.com

"Ее ягодный насыщенный вкус и аромат – это гастрономическое произведение искусства, которое стоит попробовать, – отметил эксперт. – Наливка обладает достаточно интенсивным вкусом, который воспринимается довольно легко благодаря ягодам. Сладость и кислотность зависят от ягод, которые вы будете использовать, и количества добавленного сахара. Вы можете просто наслаждаться ее вкусом, готовить на ее основе коктейли, добавлять к десертам и выпечке".