Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов

"Абрикосы берите любого сорта. Если плоды жесткие, то их форма в процессе варки не изменится. Если же они мягкие или перезрелые, то варенье станет больше похожим на джем. Перед приготовлением обязательно попробуйте фрукты. Если кислые, то увеличьте по желанию количество сахара. К варенью мы добавили хлопья миндаля, но можно использовать и целые орехи либо заменить их грецкими или кедровыми", – отметил эксперт.
Продукты на 1 л варенья
- 1 кг абрикосов;
- 500 г сахара;
- 100 г миндальных хлопьев.
Приготовление
- Вытяните косточки из абрикосов и выложите ягоды на двухслойное бумажное полотенце.
- Когда абрикосы обсохнут, переложите их в кастрюлю с толстым дном, в которой будете варить варенье, и засыпьте сахаром.
- Оставьте на 10 минут, чтобы фрукты пустили сок, а сахар немного растаял.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте миндальные хлопья, перемешайте. Убавьте огонь до минимума и варите 10 минут, периодически помешивая.
- Стерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом, но желательно закончить этот процесс одновременно с приготовлением варенья. Варенье нельзя разливать по холодным банкам, потому что они могут треснуть.
- Разложите абрикосовое варенье по банкам и закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Затем переставьте в прохладное место.