Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов

"Абрикосы берите любого сорта. Если плоды жесткие, то их форма в процессе варки не изменится. Если же они мягкие или перезрелые, то варенье станет больше похожим на джем. Перед приготовлением обязательно попробуйте фрукты. Если кислые, то увеличьте по желанию количество сахара. К варенью мы добавили хлопья миндаля, но можно использовать и целые орехи либо заменить их грецкими или кедровыми", – отметил эксперт.

Продукты на 1 л варенья

1 кг абрикосов;

500 г сахара;

100 г миндальных хлопьев.

Приготовление