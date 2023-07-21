Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Рецепты

Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов

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Для варенья подойдут абрикосы любого сорта
Для варенья подойдут абрикосы любого сорта
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом абрикосового варенья с миндальными хлопьями.

"Абрикосы берите любого сорта. Если плоды жесткие, то их форма в процессе варки не изменится. Если же они мягкие или перезрелые, то варенье станет больше похожим на джем. Перед приготовлением обязательно попробуйте фрукты. Если кислые, то увеличьте по желанию количество сахара. К варенью мы добавили хлопья миндаля, но можно использовать и целые орехи либо заменить их грецкими или кедровыми", –  отметил эксперт.

Продукты на 1 л варенья

  • 1 кг абрикосов; 
  • 500 г сахара; 
  • 100 г миндальных хлопьев.

Приготовление

  1. Вытяните косточки из абрикосов и выложите ягоды на двухслойное бумажное полотенце. 
  2. Когда абрикосы обсохнут, переложите их в кастрюлю с толстым дном, в которой будете варить варенье, и засыпьте сахаром. 
  3. Оставьте на 10 минут, чтобы фрукты пустили сок, а сахар немного растаял. 
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте миндальные хлопья, перемешайте. Убавьте огонь до минимума и варите 10 минут, периодически помешивая. 
  5. Стерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом, но желательно закончить этот процесс одновременно с приготовлением варенья. Варенье нельзя разливать по холодным банкам, потому что они могут треснуть. 
  6. Разложите абрикосовое варенье по банкам и закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Затем переставьте в прохладное место.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, абрикос, варенье
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