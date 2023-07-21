Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Рецепты

Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки

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Для приготовления сливового варенья понадобится кастрюля с толстым дном и объемом не менее шести литров
Для приготовления сливового варенья понадобится кастрюля с толстым дном и объемом не менее шести литров
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом сливового варенья.

"Наступил сезон спелых ароматных слив. Пришло время приготовить домашнее сливовое варенье всего из трех компонентов. Сливы содержат в составе много пектина, поэтому варенье из них получается густым, как мармелад, – отметил Клопотенко. – Берите сладкие, спелые и упругие сорта слив, от которых хорошо отделяется косточка".

Он подчеркнул, что для приготовления сливового варенья понадобится кастрюля с толстым дном и объемом не менее шести литров.

"Тогда варенье не выкипит и не пригорит. Кроме того, чем шире ваша емкость, тем легче будет улетучиваться жидкость и тем быстрее уварится ваше варенье, – посоветовал эксперт. – Между стерилизацией банок и выкладыванием в них варенья должно пройти минимум времени".

Продукты на шесть банок по 0,5 л

  • 3 кг слив; 
  • 1,2 л воды;
  • 1,5 кг сахара.


Приготовление
  1. Сливы разрежьте пополам и удалите косточки. 
  2. В кастрюлю влейте воду, добавьте сахар, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. 
  3. Добавьте в сироп сливы и варите на маленьком огне час после закипания. Периодически помешивайте, чтобы варенье не пригорело. 
  4. Стерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом. 
  5. Проверьте консистенцию варенья. Оно должно быть густым. Если еще жидкое, то продолжайте уваривать. 
  6. Разложите готовое сливовое варенье по банкам и закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте около года.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, варенье
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