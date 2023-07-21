Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки

Для приготовления сливового варенья понадобится кастрюля с толстым дном и объемом не менее шести литров Фото: depositphotos.com

"Наступил сезон спелых ароматных слив. Пришло время приготовить домашнее сливовое варенье всего из трех компонентов. Сливы содержат в составе много пектина, поэтому варенье из них получается густым, как мармелад, – отметил Клопотенко. – Берите сладкие, спелые и упругие сорта слив, от которых хорошо отделяется косточка".

Он подчеркнул, что для приготовления сливового варенья понадобится кастрюля с толстым дном и объемом не менее шести литров.

"Тогда варенье не выкипит и не пригорит. Кроме того, чем шире ваша емкость, тем легче будет улетучиваться жидкость и тем быстрее уварится ваше варенье, – посоветовал эксперт. – Между стерилизацией банок и выкладыванием в них варенья должно пройти минимум времени".

Продукты на шесть банок по 0,5 л

3 кг слив;

1,2 л воды;

1,5 кг сахара.





Приготовление