"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов

"Я знаю, вам его не хватало – легкого и оригинального вкусного салата. Для этого салата советую выбирать не слишком мягкие персики, ведь их нужно будет грилить. Перезрелые фрукты будут плохо держать форму, – отметил эксперт. – Если у вас нет гриля, используйте грилевую сковороду. В крайнем случае обжарьте персики на обычной сковороде или припеките в духовке".
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Приготовление
"Для салата можете выбрать любую излюбленную зелень. Я взял базилик, однако использую только его листья. Стебли базилика добавлять не советую, ведь они могут придать блюду ненужную горечь", – подчеркнул Клопотенко.