"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов

"Я знаю, вам его не хватало – легкого и оригинального вкусного салата. Для этого салата советую выбирать не слишком мягкие персики, ведь их нужно будет грилить. Перезрелые фрукты будут плохо держать форму, – отметил эксперт. – Если у вас нет гриля, используйте грилевую сковороду. В крайнем случае обжарьте персики на обычной сковороде или припеките в духовке".

Продукты:

три персика;

200 г моцареллы;

пять веточек базилика или другой зелени;

2 ст. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Персики разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте небольшими дольками, выложите на решетку для гриля и запеките с обеих сторон в течение трех минут. Отделите листья базилика от веток. Нарежьте моцареллу кружочками одинаковой толщины. На тарелку выложите по кругу дольки персика и слайсы моцареллы, чередуя их между собой. Добавьте листья базилика, полейте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

"Для салата можете выбрать любую излюбленную зелень. Я взял базилик, однако использую только его листья. Стебли базилика добавлять не советую, ведь они могут придать блюду ненужную горечь", – подчеркнул Клопотенко.