Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи

"Очень вкусный и простой в приготовлении рецепт завтрака или перекуса для всей семьи. Закусочные оладьи с яйцом и зеленью или зеленым луком. Пять минут работы – и куча вкусности на столе. Оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут", – анонсировала блюдо блогер.
Продукты для оладий
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- 250 мл кефира;
- 200 г муки;
- 0,5 ч. л. соды
- соль по вкусу.
Ингредиенты для начинки
- 2 вареных яйца;
- 80 г зелени;
- соль, перец – по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Приготволение
- Смешайте яйца с сахаром, добавьте кефир, перемешайте. Добавьте соду и соль. Всыпьте муку и замесите венчиком тесто.
- Яйца нарежьте кубиками и добавьте в тесто.
- Измельчите зелень и также добавьте в тесто. Перемешайте.
- Оладьи жарьте на разогретой сковороде на среднем огне под крышкой по пять минут с каждой стороны.