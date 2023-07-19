Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи

По словам блогера, эти оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут Фото: depositphotos.com

"Очень вкусный и простой в приготовлении рецепт завтрака или перекуса для всей семьи. Закусочные оладьи с яйцом и зеленью или зеленым луком. Пять минут работы – и куча вкусности на столе. Оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут", – анонсировала блюдо блогер.

Продукты для оладий

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

250 мл кефира;

200 г муки;

0,5 ч. л. соды

соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки

2 вареных яйца;

80 г зелени;

соль, перец – по вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

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