Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
Рецепты

Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи

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По словам блогера, эти оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут
По словам блогера, эти оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного YouTube-блога "Невероятно просто и вкусно" поделилась рецептом приготовления пышных оладий с начинкой из яйца и зелени.

"Очень вкусный и простой в приготовлении рецепт завтрака или перекуса для всей семьи. Закусочные оладьи с яйцом и зеленью или зеленым луком. Пять минут работы – и куча вкусности на столе. Оладьи остаются мягкими и пышными, даже когда остынут", – анонсировала блюдо блогер.

Продукты для оладий

  • 1 яйцо; 
  • 1 ст. л. сахара; 
  • 250 мл кефира; 
  • 200 г муки; 
  • 0,5 ч. л. соды
  • соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки

  • 2 вареных яйца;
  • 80 г зелени; 
  • соль, перец – по вкусу; 
  • подсолнечное масло для жарки.

Приготволение

  1. Смешайте яйца с сахаром, добавьте кефир, перемешайте. Добавьте соду и соль. Всыпьте муку и замесите венчиком тесто. 
  2. Яйца нарежьте кубиками и добавьте в тесто.
  3. Измельчите зелень и также добавьте в тесто. Перемешайте. 
  4. Оладьи жарьте на разогретой сковороде на среднем огне под крышкой по пять минут с каждой стороны.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, оладьи
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