Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта

Кефир

По словам эксперта, пышность и воздушность оладий зависит от жирности кефира. Чем она выше, тем пышнее будут оладьи.

"Идеально взять кефир с жирностью 2,5%", – подчеркнул он.

Сахар

Клопотенко отметил, что из-за избытка сахара в тесте оладьи быстро пригорают снаружи и плохо пропекаются внутри. Он советует добавлять уже к готовым оладьям варенье или мед.

Сода и уксус

По словам Клопотенко, если в рецепте используется кефир, то гасить соду уксусом не нужно.

Консистенция теста

Эксперт обратил внимание, что тесто на оладьи не должно быть слишком густым или жидким. Чтобы отрегулировать густоту, он советует использовать чуть больше кефира.

Приготовление

Клопотенко советует жарить оладьи на небольшом количестве подсолнечного масла.