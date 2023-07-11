Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта

По словам эксперта, идеально для сырников подходит хорошо отжатый творог, который можно купить на рынке, или магазинный творог с мягкими зернами.
Клопотенко подчеркнул, что лучше всего сырники получаются из творога с жирностью не менее 9%.
"Для тех, у кого есть непереносимость лактозы, можно использовать безлактозный творог. Единственное, что нужно учесть – большую сладость этого творога, так что, возможно, вам понадобится немного меньше сахара", – посоветовал ресторатор.
Иногда сырники внутри остаются сырыми. Чтобы этого избежать, нужно учитывать несколько нюансов. В частности, выбирать подходящую сковородку.