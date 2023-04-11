Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
Рецепты

Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак

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Масло из рыбных консервов не обязательно выбрасывать
Масло из рыбных консервов не обязательно выбрасывать
Фото: pixabay.com

Масло, в котором находятся рыбные консервы, можно использовать для придания нового вкуса привычным блюдам. Об этом сообщает Smak.ua.

В зависимости от вида консервов и их запаха можно выбирать варианты использования масла, в котором находилась рыба. Как вариант – смешать его с оливковым маслом и обжарить чеснок для заправки блюд.

Масло, в котором находились рыбные консервы, можно использовать в качестве заправки для гарниров: добавить в вареный картофель, рис или макароны. При желании экспериментировать масло, в котором хранилась рыба, можно добавлять в салаты. Поскольку в масле из консервов содержится рыбий жир, этот ингредиент даже принесет пользу.

Теги: консервы, советы, масло, блюда, лайфхак, заправка
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