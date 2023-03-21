Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество

Ссылаясь на данные исследования, которые провела одна из компаний – производителей бытовой техники, издание подчеркивает, что приготовление еды во фритюрнице позволит сэкономить до 50% электроэнергии в том числе и за счет того, что еда готовится на 30% быстрее, чем на электроплите.

Рецепт

Чтобы приготовить яйца, достаточно положить их во фритюрницу, установить температуру 150 °C и выбрать время приготовления.

Для яиц всмятку понадобится 8 минут, для приготовления яиц вкрутую – 12 минут. Для любителей чего-то среднего между этими двумя вариантами достаточно будет 10 минут.