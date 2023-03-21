Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
Рецепты

Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество

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Во фритюрнице яйца готовятся при температуре 150 &deg;C
Во фритюрнице яйца готовятся при температуре 150 °C 
Фото: depositphotos.com

Приготовление яиц с помощью фритюрницы позволит получить в результате "идеальные вареные яйца" и сэкономить электричество, если для готовки используется электроплита. Об этом сообщается в статье на сайте Express.

Ссылаясь на данные исследования, которые провела одна из компаний – производителей бытовой техники, издание подчеркивает, что приготовление еды во фритюрнице позволит сэкономить до 50% электроэнергии в том числе и за счет того, что еда готовится на 30% быстрее, чем на электроплите.

Рецепт

Чтобы приготовить яйца, достаточно положить их во фритюрницу, установить температуру 150 °C и выбрать время приготовления.

Для яиц всмятку понадобится 8 минут, для приготовления яиц вкрутую – 12 минут. Для любителей чего-то среднего между этими двумя вариантами достаточно будет 10 минут. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: электричество, температура, рецепт, яйца
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