Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы

Пюре будет в меру густым Фото: depositphotos.com

Способ 1

Кастрюлю с жидким пюре нужно вернуть на кухонную плиту с включенной на минимальном огне конфоркой. Пюре, нагревая, необходимо непрерывно помешивать. Достаточно будет делать это пять-семь минут.

Чтобы ускорить процесс, можно добавить немного сливок.

Способ 2

Выложить пюре на лист для запекания, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Пюре следует распределить так, чтобы получился сантиметровый слой.

В таком виде блюдо следует отправить в духовку на несколько минут. Дольше разогревать не нужно, поскольку блюдо превратится в запеканку.