Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
Британская певица Дуа Липа на своем YouTube-канале презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген под названием Hallucinate. По словам певицы, видеоработа была создана во время карантина. Трек Hallucinate является четвертым синглом из второго студийного альбома певицы Future Nostalgia.
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