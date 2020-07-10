Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
Видео

Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate

Британская певица Дуа Липа на своем YouTube-канале презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген под названием Hallucinate. По словам певицы, видеоработа была создана во время карантина. Трек Hallucinate является четвертым синглом из второго студийного альбома певицы Future Nostalgia.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Певица работала над видео во время карантина
Певица работала над видео во время карантина
Фото: dualipa / Instagram

видео

Видео: Dua Lipa / YouTube
Теги: клип, видеоклип, певица, Дуа Липа
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